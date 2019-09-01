Вице-президент США Майк Пенс на встрече в столице Польши с президентом Украины Владимиром Зеленский заверил, что отношения двух стран прочны как никогда, а затем обсудил с ним темы реформ, энергетики и борьбы с коррупцией. Об этом передает Офис украинского лидера.

При встрече Пенс с удовлетворением отметил прочность существующих отношений между США и Украиной.

"Я могу заверить, господин президент, что отношения между Украиной и США никогда не были столь прочными", - сказал Пенс.

После этих слов американский чиновник протянул Зеленскому руку, и политики обменялись рукопожатием.

В ходе встречи Пенс и Зеленский обсудили несколько тем, в первую очередь энергетическую безопасность Украины. Об этом представитель США сообщил прессе.

"У нас есть возможность обсудить вопросы энергетики. В первую очередь, вопросы энергонезависимости Украины и нашего возможного сотрудничества как в сфере энергетики, так и экономики", - рассказал Пенс.

Фото: president.gov.ua

Вице-президент также поднял вопрос реформ, которые будет проводить новое украинское правительство, и борьбы с коррупцией. Зеленский заверил его, что Украина решительно настроена на трансформацию. Об этом говорят более 70 законопроектов, зарегистрированных в первый день работы нового парламента. Среди прочего, они предусматривают преодоление коррупции.

"Мы не просто будем бороться с коррупцией, мы должны победить ее. Мы запустили Антикоррупционный суд, который начинает работать уже 5 сентября. Мы перезапускаем другие антикоррупционные органы, сменили главу Службы безопасности Украины, имеем нового Генерального прокурора и новое молодое правительство. Мы действительно настроены позволить бизнесу, экономике развиваться", - сказал глава украинского государства.

Фото: president.gov.ua

Во время беседы Зеленский коснулся события, память которого отмечают сейчас в Варшаве, и напомнил Пенсу, что во Второй мировой войне погибло много украинцев.

"Мы, украинцы, действительно понимаем, что такое трагедия, что такое фашистская Германия. Как и Польша, Украина была оккупирована во время Второй мировой войны. У нас очень много близких и родных погибли на войне", - сказал президент.

Затем он перешел к проблеме войны на Донбассе.

"А мы сейчас это очень ощущаем лично, когда у нас идет война на Донбассе и ежедневно погибают наши ребята, наши украинские военные", - подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил украинцев, которые участвуют в ООС, а также власти США за военную помощь Украине. И добавил, что США всегда отстаивали права Украины и не меняли своей позиции по вопросу ее суверенитета и территориальной целостности. Затем украинский лидер выразил надежду на мир.

"Я думаю, что скоро будет мир, и мы все для этого делаем", - заявил он.

Кроме того, на встрече шла речь о предстоящем визите Зеленского в США и переговорах с Дональдом Трампом.

Многие пользователи соцсетей отметили, что в ходе беседы украинский президент выглядел весьма напряженным.

Фото: Facebook/ Елена Скидан

Так, пользователь Facebook Елена Скидан написала, что судя по зажатой позе Зеленского, он еще не дорос до подобных переговоров.

"Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с вице-президентом США Майком Пенсом прошли в тяжелой не братской обстановке. Оно и понятно - не выросли мы еще. Даже галстук не помог. Может попробовать его перед своим народом надевать?" - высказалась Скидан.

Скриншот: Facebook/ Елена Скидан

Комментаторы Скидан сравнивают Зеленского с провинившимся школьником перед учителями.

Ранее "Страна" писала о заявлении Пенса, что Белый Дом настроен поддерживать Украину.

Мы также сообщали, что Украина, США и Польша подписали газовое соглашение.