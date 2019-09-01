31 августа в пригороде французского Лиона Виллербане гражданин Афганистана в состоянии наркотического опьянения убил одного и ранил восьмерых человек. Об этом сообщает "Интерфакс".

Во второй половине дня в субботу в районе конечной станции лионского метро "Лоран Боннве" 33-летний человек, вооруженный ножом, напал на людей, стоявших на автобусной остановке. Устроив резню, он затем попытался скрыться. Но его задержали прохожие и работники местной транспортной компании.

Как позже сообщил мэр Лиона Жерар Колон, в полицейском участке мужчина сказал, что является гражданином Афганистана, а во Франции добивается статуса беженца.

Сегодня французский прокурор Никола Жаке сообщил, что на момент совершения преступления афганец имел временный вид на жительство во Франции и находился под воздействием большой дозы гашиша. Последнее подтвердил токсикологический анализ

"Речь идет о мужчине афганской национальности, известного под двумя разными именами и с тремя заявленными датами рождения. Ему якобы 33, 31 или 27 лет", - рассказал прокурор на пресс-конференции 1 сентября в Лионе.

Афганцу предъявили обвинение в убийстве и направили на психиатрическую экспертизу. Специалисты констатировали у него "инвазивное психотическое состояние с параноидальным бредом на разнообразную тематику, включая мистическую и религиозную".

По утверждению задержанного, он помнит только первый момент нападения. Он также заявил, что услышал голоса, оскорблявшие Бога и приказавшие ему убить. А убитого им молодого человека спутал со своим давним обидчиком.

Обвиняемый не числится в базах данных полиции и служб, занимающихся борьбой с радикалами.

Ранее "Страна" сообщала, что под Парижем мужчина застрелил официанта за то, что тот долго нес ему сэндвич.

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