1 сентября в городах Одесса и Мидленд на западе штата Техас как минимум пять человек погибли, более 20 пострадали в перестрелке. Об этом сообщает Fox News.

В отличие от большинства схожих случаев, сегодняшняя массовая стрельба не носила спланированный характер.

Как рассказал шеф полиции Одессы Майкл Герке, в 15:17 по местному времени (в 23:17 по Киеву) сотрудник патрульно-постовой службы в ходе выборочной проверки на дороге остановил легковой автомобиль Honda. Водитель выстрелил в сотрудника, поехал в направлении к Одессе и по пути выстрелил еще в одного человека.

Подозреваемый открывал огонь по людям еще два раза, а также бросил автомобиль и угнал почтовый автофургон.

Финал трагедии разыгрался возле кинотеатра "Cinergy": в перестрелке между правоохранителями и мужчиной последний был убит.

Герке описал стрелявшего как белого мужчину старше 30 лет. При нем обнаружено удостоверение личности, однако его имя и фамилию пока не называют. Мотивы преступления не установлены.

Видеозапись ликвидации стрелка опубликовал пользователь Facebook Alex Woods.

Видео: Facebook/ Alexwoods.13

По данным полиции, погибли пять человек, пострадали 21. Ранения также получили сотрудник патрульно-постовой службы и двое полицейских из Мидленда и Одессы. Семеро раненых находятся в критическом состоянии, еще двое - в серьезном.

Американские СМИ обращают внимание на то, что 1 сентября в Техасе вступает в силу закон об очередном смягчении правил надзора за оборотом огнестрельного оружия.

Напомним, вчера в штате Алабама 10 подростков были ранены в перестрелке после школьного футбольного матча.

23 августа "Страна" писала о стрельбе в Лос-Анджелесе, при которой неизвестная женщина ранила четырех человек.