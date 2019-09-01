Вице-президент США Майкл Пенс на встрече в Польше с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Белый Дом продолжит поддерживать Украину. Встречу двух политиков транслировал телеканал FoxNews.

По словам Пенса, США усиленно поддерживают Украину начиная с 2014 года, и в будущем эта поддержка продолжится.

"Между США и Украиной очень тесные отношения. Мы всегда поддерживаем Украину и стоим плечом к плечу рядом с ней. Это началось еще с 2014 года, и с тех пор мы поддерживаем территориальную целостность и народ Украины. Мы и в дальнейшем продолжим поддерживать Украину, особенно по вопросам безопасности и территориальной целостности, включая и Крым", - заверил вице-президент.

Видео: Facebook/ FoxNews

Пенс также заявил, что ждет возможности обсудить с украинским лидером прогресс в исполнении "Минских соглашений", темы безопасности и энергетики.

"В первую очередь мне хочется обсудить вопрос энергонезависимости Украины, нашего возможного сотрудничества в области энергетики и экономики. Также мне хочется услышать больше о прогрессе в вопросе внедрения реформ. С нетерпением жду возможности обсудить вопросы энергетики и энергоресурсов", - сказал Пенс.

Напомним, в Польше Зеленский должен был встретиться с Дональдом Трампом, однако тот отменил визит из-за урагана в США.

"Страна" ведет хронику официального визита Зеленского в Польшу.