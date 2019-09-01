2 сентября, когда начнется новый учебный год, будет сухим и теплым, а местами жарким. Такой прогноз дает на своем Facebook синоптик Наталья Диденко.

По словам Диденко, в понедельник сухая малооблачная погода ожидается практически по всей территории страны. Лишь в Карпатах возможны локальные дожди с грозами.

Температура воздуха днем составит +28...+32 градуса Цельсия. А ночью уже будет по-осеннему прохладно: +12...+17 градусов.

Фото: Facebook/ tala.didenko

В Киеве, как пишет Диденко, погода будет идеальной для красивых легких платьев и светлой обуви: сухой, солнечной, теплой. Днем ​​воздух прогреется до +30 градусов.

Скриншот: Facebook/ tala.didenko

Как сообщала "Страна", сегодня Украину накрыла серьезная магнитная буря уровня G1, которая может воздействовать на метеозависимых людей.

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