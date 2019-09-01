Первый понедельник осени Украина встретит 32-градусной жарой
2 сентября, когда начнется новый учебный год, будет сухим и теплым, а местами жарким. Такой прогноз дает на своем Facebook синоптик Наталья Диденко.
По словам Диденко, в понедельник сухая малооблачная погода ожидается практически по всей территории страны. Лишь в Карпатах возможны локальные дожди с грозами.
Температура воздуха днем составит +28...+32 градуса Цельсия. А ночью уже будет по-осеннему прохладно: +12...+17 градусов.
Фото: Facebook/ tala.didenko
В Киеве, как пишет Диденко, погода будет идеальной для красивых легких платьев и светлой обуви: сухой, солнечной, теплой. Днем воздух прогреется до +30 градусов.
Скриншот: Facebook/ tala.didenko
Как сообщала "Страна", сегодня Украину накрыла серьезная магнитная буря уровня G1, которая может воздействовать на метеозависимых людей.
Мы также писали, что Украина попрощалась с летом 32-градусной жарой.