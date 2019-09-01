Ко Дню города 2 сентября в Одессе готовились открыть копию харьковской скульптуры Кисы Воробьянинова, героя романа "Двенадцать стульев", однако она отошла от стены. Об этом сообщает одесский информационный портал "Метроном".

Скульптура установлена в Летнем театре Горсада. Ее верхняя часть - голова Кисы- начала отпадать от стены. Как предполагает местное СМИ, причина в креплениях, которые оказались слишком слабыми для бронзовой детали.

Фото: metronom.news

Одесская скульптура является копией харьковской, которую в Первой столице открыли в 2016 году на улице Ярослава Мудрого. Оба произведения сделал заслуженный художник Украины Катиб Мамедов.

Харьковский Киса. Фото: metronom.news

Официальное открытие одесского Кисы запланировано на 15:00 2 сентября.

Как ранее сообщала "Страна", в харьковском саду Шевченко установили скульптуру естествоиспытателя академика Владимира Вернадского, который готовит борщ.

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