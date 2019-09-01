Британский садист и каннибал Грэм Фишер, 21 год назад задушивший свою соседку и питавшийся ее мясом, стал поваром известнейшей и старейшей психиатрической лечебницы Великобритании Бродмур. Об этом сообщает газета The Mirror.

Издание ссылается на письмо Фишера, которое маньяк написал своему приятелю. 46-летний постоялец Бродмура рассказал в послании, что ему нравится готовить.

"Я люблю готовить… Я сделал бисквит баноффи, бисквит с имбирем и еще с лимоном. Мне нравится делать курицу карри. Мое любимое легкое блюдо - сыр, помидор и лук на тосте, приготовленном в духовке", - написал Фишер.

Грэм Фишер. Фото: mirror.co.uk

В 1998 году в городе Гастингс Фишер задушил свою 40-летнюю соседку Клэр Летчфорд. После этого он срезал плоть с ее руки и съел ее. Спустя восемь дней он задушил проживавшую поблизости 75-летнюю Бэрил О'Коннор.

О том, что Фишер совершил оба убийства, стало известно только в 2008 году, когда он уже находился в Бродмуре за нападение с ножом на двух испанских студентов с целью изнасилования. Суд признал Фишера невменяемым.

Теперь садист трудится в закрытом заведении поваром.

По данным британского таблоида, за время пребывания в психлечебнице Фишер располнел до 130 килограммов. Ему провели операцию по бандажированию желудка за 15 тысяч фунтов стерлингов.

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