На понедельник, 2 сентября, запланировано первое заседание новоизбранного Кабинета Министров Украины. Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата правительства.

Заседание начнется в 14:00. Оно продлится два часа и завершится в 16:00. Руководить заседанием будет премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Министры будут совещаться в Доме правительства, расположенном на улице Грушевского, 12/2.

Ранее пресс-служба Офиса президента рассказала, что на тот же день, понедельник, запланирована первая встреча Владимира Зеленского с новыми министрами, руководством Верховной Рады 9-го созыва и правоохранительных органов.

Как писала "Страна", пленарные заседания парламента начнутся 3 сентября. Мы также приводили расписание работы парламента на первый месяц осени.