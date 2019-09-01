Во время памятных мероприятий по случаю 80-й годовщины нападения Германии на Польшу и начала Второй мировой войны польский президент Анджей Дуда заявил, что его страна скоро выставит счет немцам за нанесенный в войну ущерб. Об этом сообщает издание Der Spiegel.

Дуда заявил, что выплата репараций Германией - это "вопрос ответственности и морали", ведь во время Второй мировой война Польше был нанесен огромный ущерб.

По словам польского лидера, в 2017 году в стране была создана парламентская комиссия по вопросам репараций. В самом скором времени комиссия представит доклад и озвучит общее количество репараций, которые должна будет выплатить Германия.

Несмотря на события прошлого и претензии к Германии, Дуда отметил, что между двумя странами сейчас установились хорошие отношения, которые являются "примером для подражания".

Напомним, весной 2019 года власти Польши уже заводили речь о выплате компенсации за ущерб, нанесенный во время нацистской оккупации. Его сумму они оценили примерно в 1 триллион долларов.

А 29 августа о репарациях заговорили греки. Новый премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис планирует стребовать с Германии репарации сразу за две мировые войны.