Трое из четырех народных депутатов от фракции "Слуги народа", опрошенных журналистами Bihus.Info в первый день работы нового парламента, не смогли расшифровать аббревиатуры - названия государственных органов. Видеоролик с опросом появился на YouTube-канале Bihus.Info.

Так, депутат Сергей Гривко на просьбу сказать, что такое САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура), произнес: "Я еще учусь, простите, но я не расшифрую".



С этим же заданием не справилась и Ольга Коваль. "Я слышала, но я боюсь ошибиться", - замялась она.



Парламентарий Денис Герман смог расшифровать аббревиатуру ГБР (Государственное бюро расследований), но не знал, что такое САП и АРМА (Агентство по розыску и управлению активов). Также он не в курсе, кто такой Назар Холодницкий (руководитель САП).

Видео: YouTube/ Bihus.Info

Что скрывается за буквами АРМА, оказалось неведомо и нардепу Андрею Клочко. "Я знаю, но не буду сейчас отвечать", - заявил он.

Не справилась с этой аббревиатурой и Алина Загоруйко. Правда, она знает, чем отличается САП от ГБР, а также кто возглавляет САП и НАБУ. А "слуга народа" Дмитрий Костюк, который хочет работать в аграрном комитете, не ответил, сколько квадратных метров земли в одном гектаре.



"А вот не буду отвечать на вопросы. Потому что за одним вопросом будет второй, потом третий, а потом пойдут такие вопросы, которые ну совсем не буду знать", - честно признался он.

Ранее "Страна" сообщала, что депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский предложил оставить в Верховной Раде только одну кнопку для голосования - "за".

Также мы писали, что 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с руководством парламента, а также Кабмина и правоохранительных органов.