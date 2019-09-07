В субботу, 7 сентября в московском аэропорту "Внуково" сел украинский самолет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил российский журналист Владимир Соловьев.

"Страна" ведет онлайн-хронику обмена пленными между Россией и Украиной.

"Украинский борт в аэропорту Внуково. Все готово к обмену", - сказано в сообщении.

Фото: Телеграм

Ранее "Страна" сообщала, российский самолет Ту-204-300 уже приземлился в аэропорту Борисполь. Позже свидетели выложили видео, как это произошло.

Напомним, что по словам адвоката украинцев в России Николая Полозова, украинские моряки покинули "Лефортово".

В Киеве возвращения украинских пленных ждут их родственники и журналисты. В частности дочь и сестра Олега Сенцова с нетерпением ждут его возвращения после длительного заключения в России