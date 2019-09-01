В воскресенье, 1 сентября у берегов США усилился ураган "Дориан". Об этом сообщили в Национальном центре по наблюдению за ураганами, передает ТАСС.

Сообщается, что надвигающийся на штат Флорида ураган "Дориан", сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира - Симпсона.

Ранее урагану присвоили третью категорию, отметив, что стихия представляет наибольшую опасность Флориде и Багамским островам.

Согласно данным метеорологов, эпицентр "Дориана" располагался в 700 км к востоку от северо-западной части Багамских островов. Максимальная скорость порывов ветра достигала 185 км/ч. Ураган движется в северо-западном направлении со скоростью 17 км/ч.

Во Флориде уже готовятся к стихии: укрепляют дома и готовят бункеры.

Президент США Дональд Трамп 30 августа объявил о введении режима ЧС в штате Флорида. Американский лидер распорядился оказать на федеральном уровне помощь штату в случае удара урагана.

Из-за данного урагана Трамп отменил визит в Польшу, где должен был встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.