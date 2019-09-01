Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Вторая мировая война для его страны закончилась лишь в 1989 году. Об этом он заявил 1 сентября на мероприятиях в честь 80-летия начала Второй мировой войны, передает Onet.pl.

Польский лидер сравнил нацистскую оккупацию с советской, сказав, что СССР и Россия очень похожи.

"Можно сказать, что в некотором смысле Вторая мировая война в контексте ее политических последствий продолжалась до 1989 года. Для нас она продолжалась гораздо дольше. Как можно говорить о победе, когда ты не живешь в действительно суверенной стране", - заявил Дуда.

Президент Польши выразил благодарность западным союзникам, которые поддерживали страну во время и нацисткой, и советской оккупации.

"Грузия в 2008 году, Украина в 2014 году. По сей день продолжаются оккупация, военнопленные и провокации. Мы должны быть решительными. Это наша ответственность перед обществами Европы и мира за то, что никогда больше не будет вооруженной агрессии ", - сказал Дуда, призвав сохранить санкции против РФ.

Напомним, что Зеленский в Польше принимает участие в мероприятиях по случаю годовщины начала Второй мировой войны, на которые не приехали Трамп и Путин.

Также Германия извинилась перед Польшей за Вторую мировую войну.