В воскресенье, 1 сентября с Папой Римским Франциском произошел казус. Глава Ватикана на полчаса застрял в лифте, передает агентство Reuters.

Сообщается, что понтифик спешил на свою проповедь на площади Святого Петра, но оказался запертым в лифте на 25 минут. Спасли его, прибывшие на место ЧП спасатели.

"Прошу прощения", - сказал Франциск, начав выступление с опозданием примерно на 10 минут.

Затем он объяснил, что в Ватикане появилась проблема с электропитанием и он застрял в лифте, пока не был освобожден пожарными Ватикана.

"Аплодисменты пожарным", - поблагодарил он.

Напомним, что Римский папа Франциск учредил для УГКЦ экзархат в Италии.

Также Папа Римский изменит текст самой главной в мире молитвы.