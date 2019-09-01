Донецкий клуб "Шахтер" отклонил предложение "Милана" (Италия) о трансфере крайнего полузащитника Тайсона. Об этом передает SportArena со ссылкой на UOL Esporte.

Подробности возможного соглашения не раскрываются, но ожидается, что "россонери" возможно вернутся с новым предложением до завтрашнего закрытия трансферного окна.

Отметим, что ранее "горняки" отклонили предложение "Ромы" по обмену 31-летнего капитана на голкипера Робина Ольсена, защитника Вильяма Бьянду и 8 миллионов евро.

Напомним, что бразильский капитан донецкого "Шахтера" Тайсон в Instagram написал пост, где попросил его отпустить.

Фото: Тайсон

Сам Тайсон перешел в "Шахтер" зимой 2013 года из "Металлиста" за 16 млн евро. Действующий контракт бразильца с "горняками" действует до 2021 года. Ранее Тайсон выступал за "Металлист" и "Интернасьонал" и семь раз примерял футболку сборной Бразилии, забив один мяч.

Как сообщала "Страна", по данным агента полузащитника "Шахтера" Диего Дорнеллеса, футбольный клуб "Рома", выступающий в итальянской Серии А, действительно был заинтересован в покупке Тайсона.