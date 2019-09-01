Вечером, 31 августа, местные жители улицы Джона Маккейна (бывшая Ивана Кудри) в Печерском районе Киева, услышали во дворе выстрелы. Они подумали, что это бандитские разборки и вызвали полицию. Но, как мы выяснили из собственных источников в патрульной полиции, все оказалось намного тривиальнее.

Виновник стрельбы - местный 42-летний житель, который решил опробовать собственный стартовый пистолет (на него не требуется разрешений) в своем же дворе, будучи "подшофе".

Такие шалости могли закончиться трагично, попади под выстрелы (пусть и из стартового пистолета, стреляющего зарядами-шариками из металла) кто-то из прохожих или жителей двора. Полицейские задержали "ворошиловского стрелка" по подозрению в совершении преступления, предусмотренное ч.4 ст.296 УК Украины - Хулиганство с использованием оружия или специально приспособленных предметов для нанесения телесных повреждений. За это грозит наказание до 7 лет тюрьмы.

Напомним, что после драки со стрельбой у кафе на столичной Оболони в больницу попали двое мужчин.

Как сообщала "Страна", под Черниговым выпивший сотрудник СБУ сел за авто и устроил стрельбу по людям.