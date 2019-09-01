Звезды сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк и Роуз Лесли отправились в совместный отпуск в Индию. Фото с отдыха Кларк опубликовала в Instagram.

Артистка поделилась, что их номер подвергся "нападению" диких обезьян.

"Намаскар. Это не реклама, это всего лишь две девушки, которые отправились в Индию и были ограблены обезьянами (едва смогли дать им отпор)", - подписала снимки с отдыха Кларк, опубликовав также фото четырех приматов, пойманных на месте преступления.

При этом Кларк отметила, что кроме этого "ограбления", ее отпуск прошел "чертовски банально" - за чтением книг, занятиями йогой и поисками себя.

Фото: Instagram

Напомним, что звездные актрисы "Игры престолов" отправились в совместный отпуск. Фото.

Также звезда "Игры престолов" опубликовала первое фото со своей второй свадьбы.