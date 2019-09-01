Украинский олигарх Игорь Коломойский спрогнозировал падение гривны до 30 за доллар (последние месяцы курс колеблется в коридоре 25-25,8 грн - Ред.). Об этом он сказал в интервью "Цензор.Нет".

Рост курса гривны в последнее время он назвал контрреволюцией.

"Нацбанк по указанию Петра Алексевича и Гонтаревой сейчас рубит курс доллара, искусственно укрепляет гривну. При том, что сальдо внешней торговли отрицательное. Они закладывают под сентябрь-октябрь бомбу замедленного действия. Когда курс прыгнет до 30, то это будет виновато новое правительство. Сальдо внешней торговли отрицательное. В прошлом году было минус 10 миллиардов, в этом году будет не меньше. Как при таком сальдо можно повышать курс национальной валюты? Вопрос в том, что валюты нет, а ты понижаешь ее курс. Они таким образом закладывают бомбу под новое правительство, которого еще нет. И думают, что все вокруг дураки и не понимают чем они занимаются. За это придется сидеть в тюрьме" - заявил олигарх.

Напомним, что ранее в НБУ объяснили, почему не сдерживают укрепление гривны.

Как сообщала "Страна", Коломойский рассказал, как обсуждал с Зеленским объявление дефолта.