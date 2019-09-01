Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук поздравил школьников с праздником 1 сентября и пожелал удачного начала учебного года. Видеообращение глава Кабинета министров опубликовал в Facebook.

"Первое сентября - это всегда старт. Для кого-то - школьной жизни, для кого-то - студенческого. Мое 1 сентября совпало с первой неделей премьерской жизни! Серьезный вызов - сделать украинское образование современным, конкурентным, европейского образца. Именно для молодой, амбициозной команды, что сейчас как раз формирует Анна Новосад (министр образования - Ред.)", - рассказал Гончарук.

Также премьер показал здание правительства и прокатился на самокате по коридорам и кабинетам.

Напомним, что Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров, предложенный Гончаруком.

Также Гончарук раскритиковал упрощенную систему налогообложения, которой он сам пользовался для "оптимизации".