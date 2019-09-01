Во время визита в Польшу Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Королевства Бельгия Шарлем Мишелем. Лидеры страны обсудили вопрос реинтеграции Донбасс. Об эом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Президент Украины поблагодарил Бельгию за практическую поддержку в ряде сфер, а также за помощь в реабилитации ветеранов войны на Донбассе. "Жизнь людей для нас - приоритет. Спасибо Бельгии за реабилитацию и лечение наших ребят", - сказал Зеленский.

Сообщается, что Шарль Мишель положительно оценил возобновление переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины в рамках Нормандского формата.

Также на встрече обсуждались реформы в Украине. Прежде всего речь идет об изменениях в работе правоохранительной системы, запуск Высшего антикоррупционного суда и перезапуск работы антикоррупционных органов.

Фото: ОПУ

Напомним, что Зеленский встретился с президентом Литвы и пригласил его восстановить Донбасс.

Также Зеленский может встретиться с Путиным в рамках нормандского формата уже в сентябре.