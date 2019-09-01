Украинский бизнесмен Игорь Коломойский сообщил, что обсуждал возможное объявление дефолта Украиной с Владимиром Зеленским прошлой осенью - после того, как тот принял решение участвовать в выборах. Об этом он рассказал в интервью "Цензор.Нет".

По словам Коломойского, дефолт – это "честное заявление о своей неплатежеспособности, первый этап очищения и выздоровления", после чего происходит реструктуризация.

"Мы при Арсении Петровиче были фактически в дефолте. Он сказал, что мы отдать долги не можем, и ему МВФ сказал: "Иди к Франклину Темплтону, договаривайся, делай haircut". Да, дефолт, если у тебя нечем отдавать, не надо пугаться этого. У нас миллионы наших граждан в дефолте, они вынуждены уезжать из страны, чтобы заработать там где-то, потому что здесь доходы не расту" - рассказал бизнесмен.

Он добавил, что обсуждал эту стратегию с Владимиром Зеленским прошлой осенью, когда тот принял для себя решение (идти на выборы - Ред.).

"Он понимает это. Он понимает ответственность. Понимает, что вся его свита, они разбегутся все в случае кризиса, так же, как разбежалась Петина свита, а он потом как Порошенко может остаться", - сказал Коломойский.

Он упомянул о том, что МВФ дали 15 миллиардов, а обратно забрали 13: "они чистые мироеды и кровопийцы. Их Украина как таковая не интересует… ".

Напомним, что ранее в России поставили Украину на второе место в списке крупнейших должников РФ.

Как сообщала "Страна", рост украинского ВВП в ближайшие годы не превысит 3%. Так считают аналитики из Oxford Economics.