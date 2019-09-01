Владимир Зеленский провел встречу с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Лидеры стран обсудили продвижение Украины в Евросоюз, а также активизацию сотрудничества в области альтернативной энергетики. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Мы выбрали этот курс, и будет дальше проводить реформы. Мы сделаем их не для Евросоюза, а для себя. Однако они совпадают с видением ЕС", - отметил гарант.

Литовская сторона в свою очередь подтвердила подготовку к проведению Международной конференции по вопросам реформ в Украине, который состоится в 2020 году в Литве.

Участники встречи также обсудили вопросы мирного урегулирования конфликта на Донбассе, в частности в рамках Нормандского формата.

Президент Литвы пригласил Владимира Зеленского в Вильнюс. Лидер украинцев призвал литовцев посетить инвестиционный форум в Мариуполе осенью этого года и принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса.

Фото: Офис президента

Напомним, что Зеленский в понедельник собирает глав Рады, Кабмина и силовиков.

Также Зеленский может встретиться с Путиным в рамках нормандского формата уже в сентябре.