В Германии на концерте из-за грозы на толпу рухнул огромный светодиодный экран. Трагедия произошла в городе Эссен, передает DW.

ЧП случилось во время выступления рэп-исполнителей Мартена Ласини, работающего под псевдонимом Marteria, и Беньямина Гриффи, известного как Casper. К моменту выхода музыкантов на сцену на концерте находилось 18 тысяч слушателей.

Из-за падения экрана пострадали 28 человек двое из них получили тяжелые ранения. Пострадавших доставили в больницы Эссена. Еще 150 посетителям врачи оказали помощь на месте.

После артисты продолжили выступление, однако через некоторое время были вынуждены прекратить. Посетители смогли покинуть концерт, воспользовавшись общественным транспортом. Полиция приступила к расследованию причин инцидента.

Фото: DW

Напомним, что появилось видео, как на Печерске в Киеве огромное дерево рухнуло на женщину.

Также в Кировоградской области рухнул лифт. Двое человек травмированы.