В США ученые провели исследование, которое нашло связь между синдромом беспокойных ног и риском суицида. Об этом сообщает журнал JAMA Network Open.

Исследователи провели выборку из почти 200 тысяч человек и обнаружили, что у людей, страдающих синдромом беспокойных ног, в два-три раза выше риск самоубийства и самоповреждения. Причем этот риск оказался не связан с наличием депрессии.

Синдром беспокойных ног — это расстройство, при котором человек чувствует неприятные ощущения в нижних конечностях в состоянии покоя. Чтобы избавиться от этих ощущений, больные двигают ногами, что приводит к нарушению сна и бессоннице.

Напомним, что Супрун рассказала, что каждый пятый болеющий туберкулезом не знает о своей болезни.

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