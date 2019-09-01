Ученые связали синдром беспокойных ног, который заставляет шевелить конечностями по ночам, с риском самоубийства
В США ученые провели исследование, которое нашло связь между синдромом беспокойных ног и риском суицида. Об этом сообщает журнал JAMA Network Open.
Исследователи провели выборку из почти 200 тысяч человек и обнаружили, что у людей, страдающих синдромом беспокойных ног, в два-три раза выше риск самоубийства и самоповреждения. Причем этот риск оказался не связан с наличием депрессии.
Синдром беспокойных ног — это расстройство, при котором человек чувствует неприятные ощущения в нижних конечностях в состоянии покоя. Чтобы избавиться от этих ощущений, больные двигают ногами, что приводит к нарушению сна и бессоннице.
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