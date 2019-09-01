Олигарх Игорь Коломойский заявил, что Украине нужно будет выходить из Всемирной торговой организации (ВТО), если негде взять деньги. Об этом он сказал в интервью "Цензор.нет".

Отвечая на вопрос, не помешают ли Украине правила ВТО, Коломойский сказал: "Какое нахрен ВТО, какая Ассоциация? Мы не получили от них вообще ничего. Надо будет выходить, значит, из ВТО, если негде взять деньги. За два года нам надо отдать 30 миллиардов по кредитам, плюс покрыть отрицательное двухлетнее сальдо торговли – 20 миллиардов. Если вам завтра негде взять деньги и вы не рассчитываетесь - это дефолт".

Также он сказал, что со своими внутренними финансовыми проблемами Украина справится - "свои деньги мы как-то перекроем, допечатаем", а вот во внешнем мире все обстоит гораздо серьезнее.

"Для внешнего мира – мы все, страна, это единица, материальная точка. И результат нашей деятельности – минус 10 миллиардов в год. Нас может ожидать валютное регулирование, жесткое. Концентрация экспорта в одной внешнеторговой компании. Даже частного экспорта. Ограничение полное импорта до критического. Причем реального критического с названием 5 или 10 позиций", - сказал олигарх.

Украина вступила в ВТО в 2008 году. Эксперты до сих пор не пришли к выводу, правильным ли было вступать в ВТО.

Напомним, что Евросоюз захотел создать Всемирную торговую организацию без США.

А Дональд Трамп, недовольный льготами Китая в ВТО, предупредил, что Вашингтон может выйти из состава Всемирной торговой организации.