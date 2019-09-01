В Южноукраинске, Николаевская область подрались депутаты Южноукраинского городского совета Александр Курдасов и Виктор Бабич. Об этом сообщают "Новости-N".

Потасовка произошла на входе в здание, где расположен департамент инфраструктуры. Бабич сообщил, что Курдасов якобы начал осуществлять давление, угрожал и оскорблял его жену, которая около недели назад была назначена и.о. директора департамента инфраструктуры.

По словам Бабича, стремясь защитить супругу он и решил поговорить с коллегой. Однако Курдасов, комментируя истоки конфликта, заявил о политической составляющей и даже финансовой. Якобы бюджет не так распределили. В результате происшествия Курдасов написал заявление в полицию.

Напомним, что члены избирательных комиссий в Тернопольской области подрались из-за места в очереди на сдачу документов.

Также в Киеве подрались водители маршрутки и троллейбуса. Видео.