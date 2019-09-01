С 1 сентября 91,6% товаров из Китая будет облагаться дополнительными 15-процентными пошлинами. Об этом сообщает Американская ассоциация одежды и обуви (AAFA), передает UBR.

С первого дня осени повышенные налоги затронут и 68,4% домашнего текстиля и 52,5% обуви, которые ввозятся в США из Китая. Оставшийся импорт в этих категориях начнут облагать дополнительными 15% с 15 декабря.

Уже сейчас крупные ритейлеры, в том числе Best Buy, Macy's и Home Depot, заявили, что внедряют стратегии по снижению влияния пошлин. Наиболее популярным решением является перемещение заводов или поставщиков из Китая.

Основатель исследовательской компании Customer Growth Partners Крейг Джонсон рассказал в комментарии CNBC, что большинство компаний прибегли к ряду инструментов для уменьшения количества продуктов, на которых с 1 сентября скажутся результаты торговой войны.

Например, с сегодня футболки с содержанием шелка менее 70% будут облагаться увеличенным налогом. Учитывая это, компании могут попросить фабрики начать производство своих футболок полностью из шелка, пояснил Джонсон. По его словам, компании также ускоряли сроки поставок, чтобы товар прибыл раньше 1 сентября.

Напомним, что юань рекордно обрушился за последние 11 лет из-за торговой войны Китая и США.

Также аналитики сообщили,что торговая война с Китаем грозит экономике США рецессией.