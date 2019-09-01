Владимир Зеленский дал большое интервью своему коллеге по сериалу "Слуга народа" - актеру Станиславу Боклану (он играл роль Юрия Ивановича Чуйко - премьер-министра). Видео, посвященное первым ста дням президентства, вышло на телеканале "1+1".

Как прошли эти сто дней Зеленского, "Страна" уже анализировала.

Уже по выбору интервьюера и канала было видно, что это изначально дружеская беседа, а не острое интервью. Хотя были затронуты многие громкие темы - роль главы Офиса президента Андрея Богдана и его "дикие танцы" в Сан-Тропе, украинизация, переговоры с Путиным и Донбасс.

Тем не менее, многих удивил слишком уж постановочный формат. Ведь пусть Боклан-Чуйко и задавал конфликтные вопросы, но их ему явно подготовили - он все-таки актер, а не журналист. Да и в целом идея пригласить "Юрия Ивановича" выглядит как попытка напомнить о Зе, как о Голобородько.

Вместо этого Зе мог дать, к примеру, пресс-конференцию и ответить на вопросы украинских и зарубежных СМИ. Тем более, что за сто дней их накопилось достаточно.

"Страна" публикует выводы и отзывы о первом большом интервью Владимира Зеленского через сто дней после инаугурации.

Интервью Зеленского. Главные выводы

Главные ответы этого интервью мы уже приводили в материале Пьянка, Богдан и посадки. Что рассказал Зеленский про свои 100 дней актеру из сериала "Слуга народа".

Кратко повторим основные тезисы.

Зе раскритиковал главу своего Офиса за пьянку в Сан-Тропе и хамское поведение в отношении журналистов. Что же до государственных вопросов, то отдельно стоит выделить такие темы:

Во-первых, украинизация. Зеленский ушел от вопроса, что делать с принятым в мае законом, который вводит тотальный диктат мовы в Украине. Правда, заявил, что нужен отдельный нормативный акт о правах нацменьшинств. Но это лишний раз подчеркивает, что украинизаторский закон Порошенко-Парубия новая власть отменять не готова. По крайней мере пока.

Во-вторых, коммунальные тарифы. Зе сначала пообещал, что уволит Кабмин Гончарука, если тот их не снизит. Потом оговорился, что имел в виду совсем другое - что не тарифы должны падать, а расти зарплаты. Но это звучит как благое пожелание. А в сухом остатке - задранные предшественниками тарифы снижать никто не будет.

В-третьих, слишком грубый для президента Украины наезд на вторую по размеру фракцию парламента - "Оппозиционную платформу - За жизнь". Зеленский пообещал своим оппонентам из ОПЗЖ уголовные дела. А параллельно заявил, что не боится потерять поддержку на юго-востоке (где у "Оппоплатформы" наибольшая поддержка).

В-четвертых, это позиционирование Зе в отношении российского коллеги Владимира Путина. Зеленский рисует себя человеком, который может позвонить Путину и продавить магией голоса интересующие Украину вопросы.

В интервью президент преподнес дело так, будто возврат моряков - дело решенное. И что он чуть ли не заставил Путина это сделать (а советник Зе Ермак заявил, что Москва вернёт пленных из-за прессинга на Кремль). Как о решенном деле он говорит и о встрече с Путиным в Нормандском формате, которую Зе ждет уже в сентябре. То есть все это выглядит не как то, что оба лидера обсудив ситуацию пришли к какому-то компромиссу, а как то, что Зеленский "продавил" Путина и вынудил его идти на уступки.

И здесь в полный рост встали издержки формата интервью. Журналист-профессионал скорее всего бы задал Зеленскому вопрос, почему тогда обмены раз за разом срываются, а в Москве уже несколько раз опровергали скорую встречу с Зе?

В Кремле неоднократно говорили, что без выполнения "домашнего задания" по разводу сил и подготовке к выборам в "ЛДНР", а также без готовности идти на выполнение политической части Минских соглашений, встречаться на высшем уровне не намерены. Это может произойти только если стороны заранее договорятся, что подпишут по итогам встречи.

То есть все слова Зеленского о разговорах с Путиным - это попытка с одной стороны показать свое отличие от Порошенко. А с другой - выставить себя "альфа-президентом", который результативно давит на хозяина Кремля.

Разумеется, всё это исключительно имиджевая история, которая далека от реального налаживания отношений - что с Россией, что с отколовшимися территориями. Такое урегулирование может быть достигнуто лишь на основе какой-то политической программы. А ее у Зеленского нет. При этом политические шаги, прописанные в Минских соглашениях (особый статус Донбасса, амнистия) "слуга народа" отвергает.

Что говорят о пиар-интервью в Сети

Журналист Валерий Калныш назвал кино про Зе "одой". Он также прокомментировал заявление Зеленского о росте ВВП по причине отсутствия воровства.

"Как-то рано фильм-оду про Зеленского сняли. Это "всего" 100 дней, а не "уже" 100 дней. Ну и вопрос про то что за это время вырос ВВП потому что "перестали красть", это, конечно, прекрасно. Ну и да, "всем буду звонить, пока нет судов" это, оказывается, доблесть, а не "телефонное право" и злоупотребление властью. Порок, от которого пытаются избавиться в нормальных странах.

Взять к примеру Швецию, премьер-министр которой отказался звонить судье по просьбе одного высокопоставленного человека и просить судью смягчить наказание и отпустить рэпера А$АР задержанного за драку. Этим высокопоставленным человеком был президент США Дональд Трамп".

"Досмотрела кино про 100 дней. Хорошее. Один актер очень хорошо сыграл седовласого благообразного журналиста.

Второй актер очень хорошо сыграл президента. Думаю, народу понравилось", - отмечает блогер Алена Яхно.

Политолог Руслан Бортник считает, что выпуском этого фильма в Зе-команде попытались избежать пресс-конференции. Также он выделил главные тезисы Зеленского:

"О фильме-интервью Президента:



- Зеленский продолжает эксплуатировать образ Голобородько - интервью выглядело первой серией 4-го сезона "Слуги Народа" (режиссерская работа, набор участников-актеров, темы..);



- Президент выглядел искренним и компетентным (даже очень), но, все же, иногда сценарий фильма явно проступал;



- Президент заразительно позитивный - так и должно быть;



- само интервью - это попытка дать ответ на общественный и медийный запрос на пресс-конференцию по итогам первых 100 дней - было бы интересно посмотреть реакции и ответы Президента не в "теплой ванне", а - на острые и неожиданные вопросы журналистов.



Главные темы, который поднял Президент - это микс социально (электорально) значимых вопросов, политехнологических ответов (команда Президента внимательно отслеживает информационную повестку) и сигналов нужным людям:



- если правительство не снизит тарифы, то уйдет в отставку;



- Богдан неправ уехав в Сан-Тропе на День Независимости и вообще он на меня не влияет;



- кортеж необходимость, но он скромный;



- я не боюсь потерять рейтинги на Юге и Востоке Украины;



- продуктивно разговариваем с Путиным - договорились о сроках и условиях возвращения моряков и о встрече в Нормандском формате (в отличии от команды предшественника, которая до сих пор пытается мешать);



- консолидация власти - это хорошо;



- необходимо принять закон по защите прав меньшинств на родной язык и веру;



- нужно было правительство и парламент для выполнения обещаний;



- экономика во главе угла;



- АрМоВир перевернутая страница;



- внешняя политика очень успешна;



- лично буду защищать международные инвестиции;



- партия Медведчука - оппоненты, их каналы угроза;



- США стратегический партнер, но выпрашивать мы ничего не будем;



- президентские самолеты продать не могу - нужны;



- самый сложный момент - гибель 4 военнослужащих (патриотизм);



- счастлив вечерами дома (семьянин);



- не разочаровался, в отставку не уйду;



- я больше не актер!;



- новая серия через год".

Журналистка "Страны" Олеся Медведева назвала фильм "интервью самому себе"

"Посмотрела "интервью" Зеленского актеру (а по сути, самому себе). Он ответил на вопросы, которые его самого волновали.

Все это было приправлено вставками трогательных речей первой леди, Кравчука, Ющенко, Шефира.

Что стало #ЯсноПонятно?

Хочет тёплую ванну. Не хочет слышать критики. Хочет народной любви. Хочет аплодисментов за каждое действие. Все для этого делает используя популистские заявления (например, отставка правительства через год, если не снизят тарифы)

Богдан доминирует и Зеленскому стыдно в этом признаться. Пожурить за Сен-Тропе - это было ожидание общества, ведь нельзя та просто плевать на людей.

По Донбассу есть интересные моменты и по обмену. Обмен и мир нужны. Даже больше чем рост экономики сейчас. Ведь это самое первое и основное обещание Зе. Говорит, что Путин его воспринимает на равных. Анонсировал их встречу в "Нормандском формате". Приукрасил разговоры с ВВ конечно)))

Украинизацию, как мне показалось, хочет смягчить, хотя прямо и ушёл от ответа.

Намекнул на мочилово политических оппонентов (Оппоплатформа), понятно почему. Красивый и умный должен быть только он и никто другой.

Попытался изобразить независимость Украины от США. (Ага, уже ждём как МВФ посылают как в сериале).

Пообещал посадки осенью. А я думаю, что будет очень много договорняков. А так же, хочется напомнить, что "аукцион уголовных дел" - это противозаконно.

В целом все было красиво, шоу. Как обычно. Боклан - шикарный актёр. Зеленский - простой, живой, душевненький. На него приятно смотреть, его приятно слушать. Как политик - непонятный, неоднозначный, зависимый от одобрения".

Журналистка Татьяна Даниленко заявила, что Зе-команда довела до абсурда традиции сервильных интервью с президентами.

"Об интервью, взятом актером.

Владимир Зеленский во время дебатов на стадионе заявил Петру Порошенко, что он - его приговор. Интервью к 100 дням президентства - приговор уже не предшественнику, а украинской журналистике и украинской, не побоюсь этого слова, демократии в целом.

27 лет независимости у президентов брали сервильные интервью осторожные журналисты лояльных СМИ. Зеленскому не было необходимости заигрывать с демократией и делать приличия. Он демонстрирует, что лизать задницу первому лицу может в принципе любой. И получится не хуже, даже лучше.

Журналисты задавали бы конъюнктурные вопросы, ответы на которые интересуют не столько общество, как журналистов и экспертный круг.

Вопросы актера, судя по всему, взяли с фокус-групп. Там есть все, что интересно и нравится народу. Производители развлекательного контента просто хакнули всю эту серьезную индустрию, где журналисты всегда было частью политического истеблишмента.

В традиционной демократии сейчас у президента бы спросили: а кто профинансировал это кино о 100 днях президентства? Что должно государство спонсору личной рекламы первого лица?

В наших реалиях главным вопросом остается - а что, так можно было?".

Заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова считает, что за пиар-телодвижениями Зе стоит отсутствие образа будущего.

А теперь по сути. Знаете, что самое трогательное в этих "интервью роботам", которые дает Зеленский?

Не страх перед украинскими журналистами.

И не влияние пиарщиков, которые продолжают навязывать книжную концепцию по одним и тем же лекалам. Как вроде у них до сих пор выборы.

Отсутствие видения будущего.

Мы ждали, что Зеленский, покажет 100 шагов президента в первый месяц работы.

Потом мы просили обозначить стратегию по итогам выборов.

Куда мы движемся? Что мы за страна?

Какие цели у президента в начале и в конце пути? Как он будет достигать этих целей?

Были вопросы. Не было ответов. Мы ждали.

Затем мы рассчитывали услышать о стратегии в послании президента перед депутатами Верховной Рады.

Послание отменили. Проголосовали за пакет законопроектов, который никто не видел. По которому никто из публичных спикеров не смог дать внятного объяснения.

Отсутствие ответов на эти вопросы главная причина, почему к Зеленскому предстоит общаться с Тэслой и ряженными журналистами. А не с реальными".