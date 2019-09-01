Украинский чемпион Александр Усик свой первый бой в супертяжелом весе проведет против нидерландского боксера Тайрона Спонга. Дебютный бой пройдет 12 октября в Чикаго, США, сообщает SportArena.

Минувшей ночью Спонг нокаутом во втором раунде победил бойца из Эквадора Джейсона Минду.

"Мой следующий бой пройдет 12 октября. Соперник Тайрон Спунг. Спанг? Спунг? Я не знаю. Да, Тайрон Спонг", - отметил Усик.

Спонг остается непобежденным боксером, выиграв все 13 поединков на профессиональном уровне (12 - нокаутом).

Изначально дебютным соперником Усика в супертяжелом дивизионе должен был стать 38-летний француз камерунского происхождения Карлос Такам. Они могли провести поединок еще в июне, но украинец снялся из-за травмы.

Бой перенесли на осень, но Такам подписал контракт с новым промоутером, который решил двигать его карьеру в другом направлении.

Ранее "Страна" сообщала, что во время подготовки к бою Усик воссоздал сцену из "Рокки". Видео.

Также боксер Александр Усик показал в Facebook свою команду в Лос-Анджелесе. Фото.