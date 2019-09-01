В этом учебном году в украинских школах обещают ряд важных изменений. Они затронут и программу по украинской литературе: одни произведения добавили, другие исключили.

Например, из программы изъяли "Марусю" Г. Квитки-Основьяненко, "Гайдамаки" Т. Шевченко и "Гимн" И. Франко, но ввели для обязательного прочтения произведение "Захар Беркут" Ивана Франко.

С этого года школьникам нужно прочитать только 1 и 4 части романа П. Мирного "Разве ревут волы...". Не нужно читать и разбирать произведения: "Земля" О. Кобылянской, "Молюсь и верю" М. Рыльского, "Киев-традиция" М. Зерова, "Детство" Ю. Яновского, "Украина в огне" А. Довженко, "Железный остров" О. Гончара, "Как хорошо то, что смерти не боюсь", "О земле потеряна, явись..." В. Стуса, "Украинская альфреско" Л. Костенко.

В раздел "Литература ХХ века" теперь входят произведения "Каменный крест" В. Стефаника, "Valse mélancolique" О. Кобылянской, "В теплые дни сбора винограда" М. Рыльского, "Мастер корабля" Ю. Яновского, "Лебеди материнства" В. Симоненко, "Наш язык" В. Голобородько, "Модри Камень" О. Гончара, "Господи, гнева пречистого..." В. Стуса, "Два цвета" Д. Павлычко.

Напомним, что в уроки украинских школьников введут отечественные фильмы.

Как сообщала "Страна", харьковчанка из обычной школы стала единственной украинкой, набравшей максимум баллов на ВНО.