В понедельник, 2 сентября, президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с руководством Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины и правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"В понедельник, 2 сентября, в 12:00 начнется встреча Президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины и правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Место проведения: Офис Президента Украины (ул. Банковая, 11). Начало встречи в 12:00.

Цель встречи президента с чиновниками и силовиками не сообщается.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский может встретиться с Путиным в рамках нормандского формата уже в сентябре.

Также стало известно, что рассказал Зеленский про свои 100 дней актеру из сериала "Слуга народа".