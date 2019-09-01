Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится с главой России Владимиром Путиным рамках нормандского формата уже этой осенью. Об этом глава государства рассказал в программе "100 дней президента", показанной в субботу на телеканале "1+1".

"Мы это проговорили на втором звонке, и то, что мы продолжим третий раз - это будет наша в "нормандском формате" личная встреча, нашей стороной она была запланирована", - заявил гарант.

Предположительно, встреча двух лидеров стран пройдет в сентябре. Зеленский полагает, что в присутствии западных лидеров "мы можем договориться и подписаться, что самое важное".

Напомним, что Зеленский не ответил прямо на вопрос будет ли отменен закон о тотальной украинизации.

Также Зеленский заявил о "прорыве" в отношениях с Польшей после встречи с Дудой.