В Минобороны РФ сообщили, что США нанесли удар в Идлибе, не уведомив Москву или Анкару. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении российского Центра примирения в Сирии говорится, что США нанесли удар 31 августа между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб. По данным Минобороны РФ, авиаудар привел к многочисленным жертвам и разрушениям. Конкретные цифры пока не называются.

В сообщении Центра примирения говорится, что удар был нанесен в нарушение достигнутых договоренностей, поскольку США не уведомили российскую или турецкую сторону о своих действиях.

Напомним, что в августе сирийская армия вошла в город Хан-Шейхун, замкнув кольцо окружения. Наступающие друг навстречу другу два крыла сирийской армии разделяет около 10 км. От этой операции зависит исход всей летней кампании в Сирии и переговорные позиции Дамаска на предстоящей трёхсторонней встрече Турции, Ирана и России в сентябре.

Как сообщала "Страна", в Сирии во время майского обострения погибли около тысячи человек за месяц.