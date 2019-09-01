Украинский боксер, чемпион мира по версиям WBO, WBA и WBC в легком весе Василий Ломаченко прокомментировал свою победу над британцем Люком Кэмпбеллом.

Спортсмен отметил, что бой был непростым, и он рад своей победе, передает "Трибуна".

"Было непросто, его руки были слишком длинными. Это было очень тяжело. Что значит радость? Какая она должна быть? Я должен сейчас прыгать здесь? Радость у меня внутри. Хочу посмотреть свой бой, тогда я пойму, что произошло. Но сейчас я могу оценить себя на семь из десяти", - рассказал он.

Ломаченко также поблагодарил за поддержку его на ринге.

"Хочу поблагодарить всех, кто нас поддерживал. Британские болельщики – лучшие в мире. Это был прекрасный поединок. Конечно, теперь я хочу провести бой с Теофимо Лопесом. Но не думаю, что ему под силу победить Ричарда Комми. Дальше я хочу драться за пояс IBF. Он должен быть моим. Я хочу сразиться за него уже в следующем бою, но все зависит от Боба Арума", - добавил чемпион.

Фото: Василий Ломаченко с тремя поясами на ринге в Лондоне

Напомним, что Василий Ломаченко победил Люка Кэмпбелла. Теперь украинец обладатель трех чемпионских поясов в легком весе - по версиям WBA и WBO и WBC. До титула абсолютного чемпиона мира ему нужен только чемпионский пояс по версии IBF.

Также мы писали, что Зеленский поздравил Ломаченко с победой.