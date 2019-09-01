В воскресенья, 1 сентября, столичный аэропорт "Киев" (Жуляны) закрывают для проведения текущего ремонта взлетно-посадочной полосы. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба воздушной гавани.

"Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского не будет обслуживать пассажиров в течение 10 дней, с 9:00 2 сентября до 9:00 12 сентября 2019 года в связи с проведением текущего ремонта взлетно-посадочной полосы. В этот период рейсы авиакомпаний, базирующихся в столичном аэропорту, будут обслуживаться в Международном аэропорту "Борисполь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вдень открытия, 12 сентября, все рейсы будут выполняться по расписанию на этот день.

Напомним, что "Жуляны" закрывают на время реконструкции взлетно-посадочной полосы, а рейсы переносят в "Борисполь".

Также в Киеве второй раз за неделю "заминировали" аэропорт "Жуляны".