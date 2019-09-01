Президент Украины Владимир Зеленский поздравил боксера Василия Ломаченко с победой над британцем Люком Кэмпбеллом. Об этом глава государства написал в Instagram.

"LOMA - с победой!" - поздравил Зеленский 1 сентября.

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Ранее "Страна" сообщала, что в ночь на воскресенье, 1 сентября, на ринге в Лондоне встретились трехкратный чемпион мира по боксу Василий Ломаченко и его британский соперник за чемпионский пояс WBC Люк Кэмпбелл. На кону было три чемпионских пояса - два из них принадлежали украинцу, по версиям WBA и WBO, один, по версии WBC, стал свободен после того, как Майки Гарсия перешел в другую весовую категорию. Победу после 12 раундов одержал украинец. До титута абсолютного чемпиона мира ему нужен только чемпионский пояс по версии IBF.

Также появилось видео боксерского поединка Василия Ломаченко против Люка Кэмпбелла.

Напомним, что британские журналисты попытались повторить тренировку украинца Ломаченко перед боем с Кэмпбеллом.

