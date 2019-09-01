Турция не откажется от членства в Североатлантическом альянсе. Об этом заявил лидер турков Реджеп Тайип Эрдоган, выступая с речью в Стамбуле, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы не намерены отказываться ни от членства в НАТО, ни от своих союзников", - сообщил президент.

Отметим, что в субботу, 31 августа министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также заявлял, что Турция остается верным союзником НАТО, несмотря на закупки у РФ систем ПВО С-400.

Напомним, что у Зеленского рассказали, о чем он говорил по телефону с Эрдоганом.

Также Эрдоган подтвердил, что Турция не намерена признавать аннексированный Крым российским.

Кроме того, Путин угостил Эрдогана мороженым на авиасалоне в Москве.