В воскресенье, 1 сентября, в Киеве из-за велопробега на дорогах образовались пробки. Транспорт не может проехать с Набережной на мост Патона и Южный. Также заблокирован проезд в сторону Выдубичей.

"Ради велопробега полиция перекрыла дороги, при этом не объясняя как объехать. Водители в ярости, обвиняя столичные власти в плохой организации мероприятия" - сообщает журналист "Страны".

В велосипедной гонке "Киевская сотка 2019" принимают участие более 2500 велосипедистов. Им предстоит преодолеть маршруты в 50 и 100 км. Среди участников профессиональные и непрофессиональные спортсмены из более чем 50 городов Украины, а также из Италии, Беларуси, Нидерландов, Швеции, Польши, Чехии, Швейцарии, США и других стран. Первая такая велогонка прошла в 2014 году.

Участники пробега сегодня стартовали на Крещатике, а финишируют на Одесской площади на территории у ТЦ "Магелан" (ул. Академика Глушкова,13б).

Ранее Центр организации дорожного движения сообщал, что по маршруту велопробега будет перекрыто движение:

с 09:00 до 10:00 - по Крещатику;

с 09:00 до 11:00 - по бульварам Леси Украинки и Дружбы Народов;

с 09:00 до 11:00 - по Надднепрянскому, Столичному и Днепровскому шоссе;

с 11:00 до 17:00 - по проспекту Глушкова.





Фото: Страна

Напомним, что в Киеве три фуры угодили в ДТП на спуске, образовав огромную пробку до моста. Фото.

Также в Киеве на проспекте Бажана сгорела легковушка, которую спасатели не спасли из-за пробки. Видео.