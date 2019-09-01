В воскресенье, 1 сентября во время церемонии в польском городе Велюнь президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер попросил прощения у Польши за события Второй мировой войны. Об этом сообщает AFP.

Именно в Велюне 80 лет назад упали первые бомбы.Сегодня там проходит памятная церемония.

"Я склоняю голову перед жертвами нападения на Велюнь. Склоняю голову перед польскими жертвами тирании Германии. И прошу прощения. Именно немцы совершили преступление против человечества в Польше... Мы никогда не забудем. Мы хотим помнить и будем помнить", - сообщил Штайнмайерю

Также президент Польши Дуда со своей стороны осудил нападение нацистской Германии на Польшу, назвав это "актом варварства" и "военным преступлением".

"Я убежден, что эта церемония войдет в историю польско-немецкой дружбы", - отметил польский лидер.

Напомним, что Зеленский заявил о "прорыве" в отношениях с Польшей после встречи с Дудой.

Также появились подробности газового соглашения между Украиной, Польшей и США.