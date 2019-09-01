В воскресенье, 1 сентября, контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе перешли на осенний режим работы. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр ООС. 

Теперь в осенний период пропуск граждан через КПВВ будет осуществляться с 07:00 до 18:30.

В частности, по осенним режимом функционировать такие дорожные коридоры:

• "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск» - КПВВ "Золотое"; 
• "Горловка - Бахмут" - КПВВ "Майорское"; 
• "Донецк - Курахово" - КПВВ "Марьинка"; 
• "Донецк - Мариуполь (через Мариуполь)" - КПВВ "Новотроицкое"; 
• "Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь" - КПВВ "Гнутово" (с. Пищевик) 
• "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар" - КПВВ "Станица Луганская".

Напомним, что КПВВ "Майорское" закрыли из-за обстрелов противника с применением гранатометов.

Также в очереди на КПВВ Марьинка умер мужчина.

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