1 сентября проходит второй день визита президента Владимира Зеленского в Польшу. Сегодня он примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Они пройдут у могилы Неизвестного солдата в центре Варшавы. Всего на скорбных торжествах будет 40 официальных делегаций. Среди них президенты Грузии, Литвы, Болгарии, Черногории и премьер-министр Бельгии.

Ожидалось, что в Польше украинский президент встретится с президентом США, но в последний момент Дональд Трамп отменил поездку, сославшись на ураган "Дориан". Вместо себя он прислал вице-президента Майка Пенса. "Страна" уже писала, с чем Владимир Зеленский поехал в Польшу и почему туда не поехал Трамп.

Отмена визита Трампа - не единственный скандал. Польские власти не пригласили Путина, пояснив это тем, что Россия с Германией в сентябре 1939 года напала на Польшу. В знак солидарности с Путиным поездку в Варшаву отменил белорусский президент Лукашенко.

Вчера Владимир Зеленский согласился на эксгумацию поляков, погибших во время Волынской резни и пообещал разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ в Украине.

А вот с диаспорой за два дня своего визита Зеленский не встретится.

"Страна" следит за тем, что сегодня происходит в Варшаве, и какие звучат заявления. Материал обновляется.

09:30 Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сегодня попросил прощения у Польши за события Второй мировой войны. "Я склоняю голову перед жертвами нападения на Велюнь. Склоняю голову перед польскими жертвами тирании Германии. И прошу прощения. Именно немцы совершили преступление против человечества в Польше... Мы никогда не забудем. Мы хотим помнить и будем помнить", - сказал Штайнмайер во время церемонии в городе Велюнь.

09:00 Рано утром в воскресенье в Велюне, первом городе, который попал под бомбардировку Люфтваффе в сентябре 1939 года, начнется памятная церемония.