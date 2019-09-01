В Киеве 50-летний мужчина вышел покурить и выпал из окна. Трагедия произошла в Днепровском районе столицы по адресу улица Курнатовского, 26, передает "Информатор".

Прибывшая на место ЧП полиция установила, что мужчина проживал в данном доме. Он злоупотреблял алкоголем и в тот вечер находился в состоянии опьянения. Мужчина вышел покурить в парадное и сидел на пуфике между четвертым и пятым этажами.

По неизвестным причинам 50-летний мужчина выпал из окна. Во время падения он зацепил козырек и упал прямо возле входа в подъезд. Пострадавшего в экстренном порядке госпитализировали в больницу. Состояние пострадавшего оценивалось как тяжелое, он был без сознания.

На месте работали экипажи патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Подробности случившегося выясняются.



Фото: Информатор

Напомним, что в Харькове мужчина выпал из окна шестиэтажного дома и выжил.

Также в Киеве из окна выпал четырехлетний ребенок.