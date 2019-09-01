В Канаде во время авиашоу во время выполнения трюков разбился небольшой легкомоторный самолет. Авиакатастрофа произошла в провинции Альберта, сообщает телеканал CTV.

Известно, что в кабине самолета находился один пилот. Он не выжил. Всего, по информации Королевской конной полиции Канады, во время ярмарки в городе Смит воздушные маневры выполняли два небольших самолета.

"Один из самолетов исчез, через час его обнаружили в восточной части Смита в 180 км от административного центра Альберты - Эдмонтона", - говоится в сообщении.

После происшествия началось расследование.

Напомним, что под Москвой разбился самолет с ребенком на борту, пилот "Сигмы" погиб.

Также в США самолет рухнул на жилой дом, есть жертвы.