За прошедшие сутки, 31 августа, боевики на Донбассе провели 20 обстрелов позиций ВСУ. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Противник применял, как заявляет пресс-центр, запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также применялось вооружение БПМ, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Один украинский военный был ранен.

Также велись обстрелы неподалеку населенных пунктов Водяное, Павлополь, Лебединское, Новогнатовка, Зайцевое, Травневое, Луганское, Новолуганское, Троицкое, Шумы.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения средней степени тяжести", - отметили в ООС.

С начала текущих суток, 1 сентября сепаратисты один раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ВСУ около Николаевки.

Напомним, что на Донбассе 30 августа погиб украинский военный.

Также члены "Азова" взяли в плен диверсанта - штаб ООС.