В воскресенье, 1 сентября, в Украине продолжится летняя теплая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, температура днем будет колебаться от 25 до 30 градусов днем и опустится до 14-17 ночью. Жарче будет в южных и западных областях, там столбики покажут +32. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/сек.

Осадков не предвидится ни в одном из регионов в Украине.

В Киеве сегодня также будет жарко, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура от 27 до 29 днем и от 15 до 17 градусов ночью.

Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что синоптики дали прогноз погоды в Украине на первый день осени.

Также Украина попрощается с летом 32-градусной жарой.