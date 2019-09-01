1 сентября в Украине и многих странах СНГ празднуют День знаний, когда начинается новый учебный год, на народном календаре Фекла свекольница, а в мире вспоминают, что в этот день 80 лет назад началась Вторая мировая война.

Праздники в Украине

В Украине сегодня отмечают День знаний. 1 сентября традиционно начинается новый учебный год. В этом годы дата выпала на воскресенье, поэтому школам разрешили самим решать, когда собирать торжественные линейки, сегодня или уже в понедельник, 2 сентября.

Церковные и народные праздники

В церкви сегодня вспоминают трех мучеников - Тимофея, Агапия и Феклу. Проповедника Тимофея казнили, поскольку он не хотел отречься от веры, Феклу и Агапия язычники отдали на растерзание диким зверям.

На народном календаре сегодня Фекла свекольница. С полей убирали свеклу, которой кроме питательных качеств приписывали и целебные: ботву прикладывали к воспаленным глазам, сырой корнеплод прикладывали к больным зубам. Самым популярным блюдом из свеклы был борщ, также ее квасили на зиму.

События и даты

В 1482 году крымский хан Менгли Гирей захватил и разрушил Киев.

В 1939 году началась Вторая мировая война.

В 1964 году впервые вышла популярная детская передача "Спокойной ночи, малыши".

В 1977 году из гимна СССР убрали строчки о Сталине.

В 2004 году произошел терракт с захватом школы в Беслане.

Именины

Именины сегодня у Андреев, Николаев, Тимофеев, а также обладательниц имени Фекла.