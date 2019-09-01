В ночь на воскресенье, 1 сентября, на ринге в Лондоне встретились наш трёхкратный чемпион мира по боксу Василий Ломаченко и его британский соперник за чемпионский пояс WBC Люк Кэмпбелл.

В свое время оба боксера выигрывали золото Олимпийских игр. Ломаченко стал лучшим в Пекине 2008-го (категория до 57 кг). А в Лондоне 2012-го оба боксера поднимались на наивысшую ступеньку, но в разных весах: Лома в категории до 60 кг, Кэмпбелл - до 56 кг.

Встретившись уже на профессиональной арене в чемпионских 12-раундах победил наш боксер.

Напомним, что названы место и дата боксерского поединка Сергея Деревянченко и Геннадия Головкина за пояс чемпиона по версии IBF.

Ломаченко - Кэмпбелл. Как это было:

Видео: youtube.com/Телеканал Интер (Inter TV channel)