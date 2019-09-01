В интервью, посвященному своим 100 дням на посту президента Украины, Владимир Зеленский затронул и тему взаимоотношений с главой Офиса президента Андреем Богданом.

"Такое ощущение, что господин Богдан хочет немножечко продемонстрировать мне как зрителю, влияние какое-то особенное", - сказал бравший интервью у президента актер Станислав Боклан.

На это Зеленский ответил, что "он (Богдан - Ред.) такой нетерпеливый человек просто. Если бы Вы знали. Он не может, как говорят, "угомониться". Я ему говорю: что ты постоянно выставляешь в Инстаграм? Что ты за человек, куда ты полез к журналистам, почему ты с ними ссоришься?"

"Он должен успокоиться", - добавил Зеленский.

"Влиять на меня, он знает, что это очень-очень сложно. Но он разбирается в политике, у него больше опыта. И правда, что иногда он дает очень креативные мысли. Это так и есть", - сказал президент.

Ранее мы рассказали, о чем еще говорил Зеленский в программе про свои 100 дней.

Отметим, что он не ответил прямо на вопрос будет ли отменен закон о тотальной украинизации.