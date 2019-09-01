Мощное давление, которое украинская сторона устроила оппонентам в лице России в вопросе обмена пленными, принесет нужные Украине результаты. Об этом заявил Андрей Ермак, помощник президента Украины в видео "100 дней президента Украины Владимира Зеленского, опубликованным каналом "1+1".

Ермак поддержал Зеленского в том, что тот позвонил президенту России Владимиру Путину и обговорил вопрос обмена пленными. "Мое личное мнение - очень правильно, что он сделал этот звонок. Потому что мы понимаем, кто имеет наибольшее влияние на боевиков. И я думаю, что такой мощный, массивный прессинг, который сегодня мы начали на наших оппонентов - думаю, что он приведет к тому результату, который нам нужен", - отметил Андрей Ермак.

Напомним, что Рабинович и Медведчук привезли в Лефортово сало для Карпюка и намекнули на скорое освобождение.

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