Владимир Зеленский заявил, что осенью текущего года после запуска Антикоррупционного суда и назначения генпрокурора могут начаться судебные процессы над коррупционерами. Об этом он сказал в интервью актеру Станиславу Боклану на телеканале 1+1, где он отчитался о своих первых 100 днях работы в качестве президента.

По словам Зеленского, Антикоррупционный суд начинает работать 5 сентября.

"Далее у нас появится новый генпрокурор. Это очень важный человек. И я думаю, что осенью, когда у нас появятся и Антикоррупционный суд, и генеральный прокурор, все ("посадки" - Ред.) начнется", - сказал президент.

На вопрос, будет ли "аукцион уголовных дел", Зеленский ответил: "Посмотрим, сколько денег не будет хватать государству (смеется). Может быть".

При этом президент заявил, что к некоторым депутатам от фракции "Слуга народа" уже ходят люди, которые пытаются решить личные вопросы. "К ним уже ходят люди. Почему я так реагирую на это, и они знают, что я по телефону говорил уже некоторым. Я им говорил откровенно: я вас прибью. Найду и прибью просто. Я им сказал. Это просто позор", - сказал Зеленский.

Напомним, что еще в апреле у Зеленского обещали "первые посадки" после выборов.

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